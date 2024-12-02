Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пустующие квартиры ремонтируют для очередников в Шахтинске (видео)

Опубликовано:

Встреча акима с жителями
Встреча акима с жителями. Кадр из видео: instagram.com/kydyrganbekov_murat

Аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков провел встречу с жителями, в ходе которой рассказал о проделанной работе и текущих проектах по улучшению городской инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, сначала Мурат Кыдырганбеков проинформировал о проделанной работе за текущий год.

Приоритетной задачей остается прохождение отопительного сезона. Мероприятия по обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения исполнены в полном объеме: произведен закуп топлива для бюджетных учреждений, находящихся на альтернативном теплообеспечении.

В рамках ремонтной кампании отремонтированы 3 котла, 2 турбины, основное и вспомогательное оборудование, произведена замена более 4 км тепловых сетей и 2 км сетей теплоизоляции. До конца года планируется восстановление еще 3 км аналогичных сетей.

Для обеспечения качественным и стабильным водоснабжением горожан продолжается реализация проекта по реконструкции водопроводных сетей города Шахтинска. В текущем году проложено 26 км сетей из 49,4 км запланированных. Кроме этого, проведены работы по замене участка водовода от узла "Б" до завода НОММ и 7 км Шаханского водопровода.

В целях снижения очередности на получение жилья продолжаются работы по строительству 60-квартирного жилого дома по улице Карла Маркса, 44, завершены работы по восстановлению пустующего подъезда дома 14 микрорайона 3а-4а и жилого дома № 21 микрорайона 3 в поселке Шахан. Кроме того, в текущем месяце планируется завершить работы по ремонту 10 пустующих квартир.

Ранее сообщалось, что специально для нуждающихся граждан, стоящих в очереди на жилье от государства, в Казахстане ввели жилищные сертификаты на 1,5 млн тенге. Эти средства можно использовать для оплаты первоначального взноса по некоторым ипотечным программам.  Возвращать их не нужно.

Также стало известно, что в Казахстане планируют изменить правила начисления государственной премии на вклады, открытые в системе жилстройсбережений. Для некоторых граждан хотят ее отменить.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195169-pustuyushchie-kvartiry-remontiruyut-dlya-ocherednikov-v-shahtinske-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie