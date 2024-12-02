Пустующие квартиры ремонтируют для очередников в Шахтинске (видео)

Аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков провел встречу с жителями, в ходе которой рассказал о проделанной работе и текущих проектах по улучшению городской инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, сначала Мурат Кыдырганбеков проинформировал о проделанной работе за текущий год.

Приоритетной задачей остается прохождение отопительного сезона. Мероприятия по обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения исполнены в полном объеме: произведен закуп топлива для бюджетных учреждений, находящихся на альтернативном теплообеспечении.

В рамках ремонтной кампании отремонтированы 3 котла, 2 турбины, основное и вспомогательное оборудование, произведена замена более 4 км тепловых сетей и 2 км сетей теплоизоляции. До конца года планируется восстановление еще 3 км аналогичных сетей.

Для обеспечения качественным и стабильным водоснабжением горожан продолжается реализация проекта по реконструкции водопроводных сетей города Шахтинска. В текущем году проложено 26 км сетей из 49,4 км запланированных. Кроме этого, проведены работы по замене участка водовода от узла "Б" до завода НОММ и 7 км Шаханского водопровода.

В целях снижения очередности на получение жилья продолжаются работы по строительству 60-квартирного жилого дома по улице Карла Маркса, 44, завершены работы по восстановлению пустующего подъезда дома 14 микрорайона 3а-4а и жилого дома № 21 микрорайона 3 в поселке Шахан. Кроме того, в текущем месяце планируется завершить работы по ремонту 10 пустующих квартир.

Ранее сообщалось, что специально для нуждающихся граждан, стоящих в очереди на жилье от государства, в Казахстане ввели жилищные сертификаты на 1,5 млн тенге. Эти средства можно использовать для оплаты первоначального взноса по некоторым ипотечным программам. Возвращать их не нужно.

Также стало известно, что в Казахстане планируют изменить правила начисления государственной премии на вклады, открытые в системе жилстройсбережений. Для некоторых граждан хотят ее отменить.