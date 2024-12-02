Несколько улиц остались без воды в Караганде

2 декабря в Караганде по ряду улиц отключили подачу воды с 9.00 до 13.00 для устранения утечки на водопроводе. Отключение затронет несколько районов города, передает NUR.KZ со ссылкой на "Қарағанды Су".

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, отключение воды произойдет по следующим адресам: ул. Резника, Курмангазы, Орская, Добровольный, Авиаторов, Костюшко, Бензинная, Районная, Космонавтов, 145, 147, 149, 177-293, 248-342, Портовская, Гудермесская, 119-134, Панорамный, Панорамная, Изыскательный, Товарищиский, Общественный, Очередной.

"Просим извинения за временные неудобства", - пишет организация.

Напомним, 15 ноября в Караганде также временно отключали подачу воды по ряду адресов для устранения утечки на водопроводе. Без воды карагандинцы были с 8:30 до 19:00.

Помимо этого, 1 октября прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе.

7 ноября сообщалось о приостановке подачи горячей воды в 14 домах на левом берегу Астаны - на теплотрассе был выявлен дефект. Данные меры, как заверили коммунальщики, необходимы для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения домов.