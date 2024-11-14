Жители ряда улиц Караганды останутся без воды из-за ремонта водопровода

В Караганде будет временно отключена подача воды по ряду адресов для устранения утечки на водопроводе. Отключение запланировано на 15 ноября с 8:30 до 19:00, передает NUR.KZ со ссылкой на "Қарағанды Су".

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, подача воды будет временно прекращена на следующих улицах: Мельничная 1-37, Космонавтов 1-128, Нерчинская 1-111, Черкасская 1-120, Джалиля 1-72, Ярославская 1-72, Белорусская 1-76, Гарибальди 1-54, Кувская 1-74, Кондитерская 75-120, Керамическая 57-152, Тургенева 21-93, Чехова 2-71, Гончарная 35-112, Колодезная 4-48, Кирпичная 38-77, Балхашская 62-149, Оршанский 1-12, Четская 61-169, Луговая 48-168, пер. Луговой, пер. Хвойный, Самаркандская 1-39, Зональная, 87, 89, 91, 93, 95, Рыбная, 92, 94, 47, 49, 97-123, Пищевая 1-77, Гудермесская 1-26, Батумский 1-24, Б. Жырау, 92, 94, 96, ул. Молокова 104-127 (базы).

Помимо этого, подачу воды приостановят некоторым представителям бизнеса: ТОО "Культорг", "Самал", "Фарс", ОАО "Абсолют Казахстан", "Караганда Химчистка", ЧП Котельников, Центральный офис БСК, "Гостинный двор", ТОО "АДЭК+М", ТОО "Каржас", ЗАО "ЦКПК", ТОО "Галантерея", ЧП Балапанов, ТОО "БСК", ЧП Сорокин, Гормолзавод, "Золотая мельница", детдом "Асем", СОШ №43, ресторан "Инфинити", автокомплекс "Кент", "Грандстор", ТД "Таир", "Мебельвилль".

15 ноября 2024 года с 8:30 до 19:00 для устранения утечки водопровода вышеуказанным адресам будет отключена подача воды. В организации принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, 1 октября прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе.

Помимо этого, 7 ноября стало известно о приостановке подачи горячей воды в 14 домах на левом берегу Астаны - на теплотрассе был выявлен дефект. Данные меры, как заверили коммунальщики, необходимы для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения данных домов.