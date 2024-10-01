Старт отопительного сезона в Караганде обернулся потопом на улице (видео)

Прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе, передает ekaraganda.kz.

Утечка воды произошла в районе ЖК "Трилистник". Представители ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что участок на данный момент отключен.

"Дефект был зафиксирован сегодня, 1 октября. Участок отключен. В настоящее время ведутся подготовительные работы по определению места дефекта и его характера с последующим устранением. Ожидаемое время завершения работ - 2 октября. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в компании.

27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона. Сообщалось, что тепло планируется подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остального города.

Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).