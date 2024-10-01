Старт отопительного сезона в Караганде обернулся потопом на улице (видео)
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Прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе, передает ekaraganda.kz.
Утечка воды произошла в районе ЖК "Трилистник". Представители ТОО "Теплотранзит Караганда" сообщили, что участок на данный момент отключен.
"Дефект был зафиксирован сегодня, 1 октября. Участок отключен. В настоящее время ведутся подготовительные работы по определению места дефекта и его характера с последующим устранением. Ожидаемое время завершения работ - 2 октября. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в компании.
27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона. Сообщалось, что тепло планируется подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остального города.
Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168272-start-otopitelnogo-sezona-v-karagande-obernulsya-potopom-na-ulice-video/
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