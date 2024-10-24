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Жители пришли с вопросами к акиму Темиртау (видео)

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Встреча граждан с акимом Темиртау
Встреча граждан с акимом. Фото: instagram.com/galym__ashimov

Аким Темиртау Галым Ашимов встретился с жителями города в стенах Индустриального университета, где они обсудили вопросы инфраструктуры, транспортных услуг и ремонта общественных объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима.

Как сообщается на официальной странице главы города в Instagram, в стенах Индустриального университета состоялась встреча акима Темиртау Галыма Ашимова с жителями. На ней обсуждалось множество вопросов: по многим из них удалось сразу найти решения.

На сегодняшний день в городе реализуется ряд важных инфраструктурных проектов. С запуском всех пусковых комплексов более 4700 домов частного сектора будут с центральным газом, часть из них уже подключили.

В Соцгороде жители 212 домов получают технические условия для подключения к новой центральной канализации, еще столько же подключат до конца октября.

Также обсуждались графики движения общественного транспорта - здесь единственным инструментом воздействия остаются субсидии. В городе работает система электронного обилечивания ONAY. Аким отметил, что субсидии выплачивают строго по фактическим данным.

"Чем больше неудобств вызывает перевозчик у жителей, тем меньше субсидий он получит", - пояснил Галым Ашимов.

Он добавил, что по ремонту фасадов школ № 1 и № 16 уже заказана проектно-сметная документация. Как только отдел образования получит финансирование, начнутся работы.

"Все вопросы, поднятые жителями, поручил решить в установленные сроки. Благодарю всех за активный и живой диалог!" - подчеркнул аким Темиртау.

Ранее сообщалось, что прокуратура города выявила многочисленные нарушения в системе лекарственного обеспечения за последние три года. Были обнаружены превышения норм назначения препаратов и другие проблемы. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников поликлиник, из них 2 привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, в Темиртау в тестовом режиме начали эксплуатацию нового современного трамвая. Впереди ожидаются дополнительные испытания дорожной и электрической инфраструктуры. Регулярное сообщение планируется наладить к концу года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178407-zhiteli-prishli-s-voprosami-k-akimu-temirtau-video/

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