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Новые комплексы для фиксации скорости начнут работать в Караганде: где они установлены

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Новые комплексы по контролю скорости
Новые комплексы по контролю скорости. Фото: instagram.com/policeofkaraganda

С 15 ноября 2024 года в Караганде начнут функционировать аппаратно-программные комплексы по фиксации скоростного режима на нескольких участках, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, комплексы будут установлены на проспекте Строителей, 33/4 возле детского игрового зала "Kids Park", на улице Ашимова возле дома ЖК "Sapphire" (137-й учетный квартал 349), а также на улице Гапеева – напротив ТБЦ "Аян" (ул. Гапеева, 3).

Все эти участки будут контролировать на предмет соблюдения скоростного режима в 60 км/ч.

Напомним, что на данный момент размеры штрафов за превышение скорости следующие:

  • на величину от 10 до 20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге;
  • на величину от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге;
  • на величину от 40 км/ч и более – 20 МРП, или 73 840 тенге.
  • при повторном превышении скорости в течение года на 20 и более км/ч – 30 МРП, или 110 760 тенге.

Также ранее сообщалось о том, что со следующего года ожидается подорожание обязательной страховки для автовладельцев. Дело в том, что при расчете стоимости полиса используется поправочный коэффициент, который зависит от уровня аварийности региона - чем он выше, тем дороже страховка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187288-novye-kompleksy-dlya-fiksacii-skorosti-nachnut-rabotat-v-karagande-gde-oni-ustanovleny/

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