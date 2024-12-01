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14 населенных пунктов присоединяют к Таразу: в акимате рассказали подробности

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Тараз
Тараз. Фото: официальный сайт акимата Тараза

В состав Тараза планируется включить 14 населенных пунктов с населением 45 700 человек из Байзакского и Жамбылского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте акимата Тараза сообщили, что на данный момент в городе проживает более 434 тысяч человек.

"В соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве" при численности населения города областного центра более 400 тысяч создаются районы в городе. Создание двух районов предусмотрено в рамках нового генерального плана развития города.

Согласно генеральному плану, в областной центр планируется включить 14 населенных пунктов с населением 45 700 человек из Байзакского и Жамбылского районов, прилегающих к городу Тараз, площадью 13 019,1 га. При этом численность населения города составит более 479 тыс. человек", - сообщили в акимате.

Кроме того, в Таразе состоялось заседание совета по социально-экономическим вопросам населенных пунктов, входящих в состав города.

"Не думаю, что сегодня в селах, которые присоединяются к древнему городу, нет актуальных проблем. Конечно, известно, что не все из них можно решить сразу. Тем не менее, мы все вместе должны выполнять запросы жителей и создавать условия для их комфортного проживания. Особенно, есть вопросы, которые должны быть решены в первую очередь.

До этого проводились всесторонние исследования. Теперь мы должны предложить пути решения этих изученных, уточненных проблем", - сказал Бакытжан Орынбеков.

Напомним, о решении расширить границ Тараза стало известно в июле текущего года, когда было опубликовано постановление акиматов города Тараза, Жамбылского и Байзакского районов.

Также сообщалось о планах изменить границы Атырауской области путем включения в территорию земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3954015,300 гектара.

Кроме того, к городу Балхаш Карагандинской области присоединили курортный поселок Торангалык Актогайского района. В акимате отметили, что это даст возможность развивать курортный поселок, чтобы сделать его привлекательнее для туристов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194725-14-naselennyh-punktov-prisoedinyayut-k-tarazu-v-akimate-rasskazali-podrobnosti/

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