Еще 14 населенных пунктов хотят присоединить к Таразу

На портале "Открытые НПА" опубликовано постановление акиматов города Тараза, Жамбылского и Байзакского районов о расширении границ областного центра, передает NUR.KZ.

На портале сообщается, что на основании совместных предложений акиматов и маслихатов города Тараз, Жамбылского и Байзакского районов и акимата Жамбылской области решено изменить границы города Тараз путем включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 гектар, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектар в границы города Тараз.

Границы предлагается установить на общей площади 31 798,0742 гектаров.

В пояснительной записке к проекту указано, что урегулирование городской черты предусматривается по всем направлениям: северо-восток, север, юго-восток и юг, с присоединением 14 населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов.

"Увеличение площади города Тараз позволить обеспечить жильем граждан, состоящих на очереди для получения квартир, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов. На присоединяемых территориях планируется развитие производственных мощностей, так как на сегодня отсутствие свободных площадей не позволяет удовлетворить предложения, поступающие от инвесторов, по строительству различных производственных объектов.

Таким образом, предусматривается увеличение площади территории города с 18 787,0 га (на исходный год) до 31798,7 га с населением 573 тыс. человек", - указано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о планах изменить границы Атырауской области путем включения в территорию земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 3954015,300 гектара.

Также сообщалось, что к городу Балхаш Карагандинской области присоединили курортный поселок Торангалык Актогайского района. В акимате отметили, что это даст возможность развивать курортный поселок, чтобы сделать его привлекательнее для туристов.

В конце прошлого года в Алматинской области изменили границы города Қонаев - часть земель перешла в Жетыгенский сельский округ.