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Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы с декабря

Опубликовано:

Автобус салоны
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Со второго декабря в Алматы запустят три новых маршрута. Ездить они будут с интервалом 22-30 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на "Транспортный холдинг города".

Маршрут №229 будет курсировать от ТЦ "Тоймарт" – ул. Бекмаханова – ул. Первомайская нефтебаза – ул. Алматинская – село Коккайнар, далее -разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни на линии будут 3 автобуса, интервал - 30 мин, сообщается в Telegram-канале холдинга.

Маршрут №243 будет курсировать от села Баяндай – село Ташкенсаз – село Амангельды – село Саймасай – Кульджинский тракт – рынок Жетысу, далее - разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни - 6 автобусо с интервалом 30 мин.

Маршрут №251 будет курсировать от ТЦ "Адем" – Северное кольцо – ул. Первомайская нефтебаза – ул. Алматинская – ул. Аптечная – село Жапек батыра – село Жомарт, далее - разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни - 8 автобусов с интервалом 22 мин.

В Астане изменили маршрут автобуса номер 63. Решение было принято с учетом потребности жителей.

Между тем в Алматы до 2 декабря перекрыли часть бульвара имени Бухар Жырау на перекрестке с улицей Байзакова, и бульвар от улицы Байзакова до реки Есентай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194614-tri-novyh-avtobusnyh-marshruta-zapustyat-v-almaty-s-dekabrya/

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