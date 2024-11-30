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Эзотерика

Мальчиков в Казахстане рождается больше девочек, сообщили демографы

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Маленький ребенок спит
Младенец. Иллюстративное фото: milanvirijevic / Getty Images

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в последние годы мальчиков рождается значительно больше, чем девочек, передает сайт телеканала КТК.

За первые девять месяцев этого года мальчиков в Казахстане родилось на 10 тысяч больше, чем девочек.

"За январь-сентябрь 2024 года в Республике Казахстан родилось 278 698 малышей. Из них 144 015 мальчиков и 134 683 - девочки. Лидирующие позиции занимают области: Туркестанская, Мангистауская, а также Шымкент", - говорит Бибигуль Мирасбек, эксперт Бюро национальной статистики РК.

В среднем, по статистике, рождается 105 мальчиков на 100 девочек.

Кроме того, в этом году на свет появилось больше 5 тысяч двойняшек и около сотни тройняшек.

Однако, несмотря на это, примерно к 40 годам мужчин в Казахстане становится меньше, чем женщин. Демографы связывают это с относительно высокой смертностью сильного пола.

"Основными причинами смерти являются, например, смертность от болезни системы кровообращения, от новообразований – это раковые заболевания. Смертность от ДТП, от суицида, от убийства, от производственных травм – все это входит в эту категорию, и, к сожалению, мужчины от этой причины умирают в четыре раза больше, чем женщины", - говорит демограф Шынар Тулешова.

Источник: КТК

Согласно данным на 1 октября, численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин - 10 342 959 и 9 880 259 человек.

За этот период наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и Шымкенте (23,68).

В апреле аналитики сообщали, что средний возраст матери в Казахстане составил 29,7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194566-malchikov-v-kazahstane-rozhdaetsya-bolshe-devochek-soobshchili-demografy/

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