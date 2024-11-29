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Несколько часов уходит у дачников из Актобе, чтобы съездить в поликлинику (видео)

Опубликовано:

Улица в Актобе
Актобе. Кадр из видео: телеканал КТК

Жители дачных коллективов в Актобе просят построить у них в районе поликлинику, так как добираться до ближайшего медучреждения приходится больше часа, что особенно сложно для пенсионеров и детей, передает телеканал КТК.

Жители нескольких садоводческих коллективов живут так далеко от медицинского учреждения, что на автобусе добираются туда больше часа. В целом посещение поликлиники занимает несколько часов. Особенно тяжело, по словам местных жителей, приходится пенсионерам и детям.

"У нас люди есть, которые каждые шесть месяцев получают систему. И нам надо полтора часа ждать автобус. Кроме "десятки", никакой не ездит. Только 10-й ездит, и то стоишь ждешь. Туда доберешься, потом оттуда домой надо добираться - опять такая же история. Еще маленькие дети есть", - рассказала местная жительница Света Айсаутова.

Три дачных коллектива -"Абрикос", "Черемуха" и "Вишневый сад" - находятся в четырех километрах от поликлиники. До ближайшей остановки люди идут полчаса. При этом в садоводческий массив заезжает только один городской маршрут. Проживает там более 300 семей.

Первые постоянные жители начали здесь строить дома еще 20 лет назад. Люди просят открыть поблизости хотя бы амбулаторию и обеспечить их доступной медициной.

Чиновники объясняют, что рассчитывать на строительство врачебного объекта в ближайшие годы не стоит, но обещают решить вопрос с транспортом.

"Мы с управлением транспорта свяжемся и попросим их оказать нам содействие. Увеличить потом количество автобусов и дополнительно еще одну маршрутку направить.

Мы должны норматив сетей посмотреть, насколько мы сможем разместить медпункт. Это вопрос не одного дня", - сообщил заместитель руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Муратжан Кажгалиев.

Источник: КТК

Напомним, в начале текущего года жители района Москва в Актобе вышли на улицу с плакатами и потребовали вернуть им поликлинику, о закрытии которой они узнали случайно, когда пришли на прием к врачам.

Также жительницу Актобе возмутило обязательство носить маску в поликлинике - она подала в суд на руководство медучреждения и медсестру. Горожанка потребовала выплатить ей компенсацию за моральный вред.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194169-neskolko-chasov-uhodit-u-dachnikov-iz-aktobe-chtoby-sezdit-v-polikliniku-video/

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