Актюбинка подала в суд на поликлинику из-за требований надеть маску

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительницу Актобе возмутило, что в поликлинике ее обязали носить маску, и она подала в суд на руководство медучреждения и медсестру. Актюбинка потребовала выплатить ей компенсацию за моральный вред, передает "Диапазон".

В исковом заявлении женщина написала, что в городской поликлинике ее заставляли надеть маску, а когда она отказалась это делать, ее якобы отказались лечить. При этом, по словам истца, сами медики масочный режим не соблюдали.

Актюбинка заявила также, что не могла носить маску из-за того, что болела астмой. После инцидента ей пришлось обратиться в частную клинику.

В поликлинике исковые требования не признали. В медучреждении объяснили, что на момент обращения женщины в стране действовал масочный режим, поэтому, согласно постановлению главного санврача Казахстана, в помещении требовалось носить маску.

Пациентка каждый раз отказывалась надевать маску, вела себя агрессивно, грубо, даже пришлось вызвать полицию, подчеркнули в поликлинике.

В суде медсестра объяснила, что поликлиника не отказывала в предоставлении медуслуг - пациентку лишь попросили быть в маске при посещении врача.

В итоге гражданский суд вынес решение в пользу поликлиники.

Было установлено, что требование медработника по соблюдению масочного режима было направлено прежде всего на защиту здоровья, в том числе и самой пациентки.

Отмечается, что во время конфликта в поликлинике пациентка не предоставила никаких документов, что болеет астмой. Заключение врача с этим диагнозом она предоставила уже в суде.

Таким образом, как пишет издание, на момент обращения в поликлинику никаких ограничений ее прав не было - суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1964381-aktyubinka-podala-v-sud-na-polikliniku-iz-za-trebovaniy-nadet-masku/