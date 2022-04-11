Актюбинка подала в суд на поликлинику из-за требований надеть маску
Жительницу Актобе возмутило, что в поликлинике ее обязали носить маску, и она подала в суд на руководство медучреждения и медсестру. Актюбинка потребовала выплатить ей компенсацию за моральный вред, передает "Диапазон".
В исковом заявлении женщина написала, что в городской поликлинике ее заставляли надеть маску, а когда она отказалась это делать, ее якобы отказались лечить. При этом, по словам истца, сами медики масочный режим не соблюдали.
Актюбинка заявила также, что не могла носить маску из-за того, что болела астмой. После инцидента ей пришлось обратиться в частную клинику.
В поликлинике исковые требования не признали. В медучреждении объяснили, что на момент обращения женщины в стране действовал масочный режим, поэтому, согласно постановлению главного санврача Казахстана, в помещении требовалось носить маску.
Пациентка каждый раз отказывалась надевать маску, вела себя агрессивно, грубо, даже пришлось вызвать полицию, подчеркнули в поликлинике.
В суде медсестра объяснила, что поликлиника не отказывала в предоставлении медуслуг - пациентку лишь попросили быть в маске при посещении врача.
В итоге гражданский суд вынес решение в пользу поликлиники.
Было установлено, что требование медработника по соблюдению масочного режима было направлено прежде всего на защиту здоровья, в том числе и самой пациентки.
Отмечается, что во время конфликта в поликлинике пациентка не предоставила никаких документов, что болеет астмой. Заключение врача с этим диагнозом она предоставила уже в суде.
Таким образом, как пишет издание, на момент обращения в поликлинику никаких ограничений ее прав не было - суд отказал истцу в удовлетворении требований.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1964381-aktyubinka-podala-v-sud-na-polikliniku-iz-za-trebovaniy-nadet-masku/