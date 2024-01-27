"Нам сказали: "До свидания": жители Актобе вышли на улицу с плакатами (видео)

Жители района Москва в Актобе вышли на улицу с плакатами и потребовали вернуть им поликлинику, о закрытии которой они узнали случайно, когда пришли на прием к врачам, передает телеканал "Астана".

Почти две тысячи актюбинцев остались без поликлиники. Всех пациентов перекинули в другое медучреждение, но добраться туда, особенно больным и пожилым, почти невозможно.

Люди собрались перед старой поликлиникой. Много лет она работала при железнодорожной больнице, жители обслуживались в ней десятилетиями, но после Нового года всех ждал неприятный сюрприз. Старая поликлиника оказалась закрыта, ее здание выкупили.

"Никто нам об этом не объявлял, мы ничего не знали. После Нового года пришли на прием, нам сказали: "До свидания, вы относитесь к третьей поликлинике". Туда нереально попасть, общественный транспорт не ходит, дойти туда пешком нельзя. В этом районе живут пенсионеры, инвалиды, престарелые люди", - говорит жительница Актобе Аккуныш Елеупова.

Еще сложнее стало попасть на прием к узким специалистам. К новой поликлинике прикреплено более 50 тысяч человек и ждать встречи с нужным врачом приходится неделями и даже месяцами, говорят собравшиеся.

"В понедельник звонят из школы, говорят, что внучка споткнулась и у нее сильная хромота. Я звоню сюда, они говорят, приходите. Приехала с ребенком хромым на такси, получила направление для того, чтобы ехать в КДП №3. А там нереально попасть! Вот мы на рентген попали на третий день, когда мы с ушибом были. А если перелом?!" - возмущается актюбинка Бактылы Кереева.

В управлении здравоохранения региона пояснили, что районную поликлинику закрыли, потому что в ней просто не хватало пациентов. С Нового года в силу вступили требования, согласно которым в медучреждениях должно обслуживаться как минимум 3 тысячи жителей. В этой же клинике число пациентов едва превысило 2 тысячи. Но шанс вернуть ее все же есть.

"Каждый год проходит с 15 сентября по 15 ноября кампания по прикреплению населения, также мы уведомили руководство ж/д больницы о том, что в данный период могут участвовать и прикрепить то количество населения, которое они пожелают. Это может быть и 10 тысяч и 15 тысяч. Это в руках любой медорганизации, мы в данном процессе не участвуем. Это все пожелание граждан по выбору любой медицинской организации", - пояснил и.о. руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

Чтобы временно выйти из ситуации, в здании, где раньше располагалась поликлиника, арендовали помещения. Пока здесь принимает терапевт и педиатр, с февраля по запросам жителей будет организован и прием узких специалистов.

Напомним, ранее в Актобе жители жилого комплекса массово отравились хлором. Как оказалось, в доме обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры. За медицинской помощью обратились два человека. Женщин доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Выяснилось, что в подвале откачивали канализацию. Чтобы устранить неприятный запах, помещение обработали хлором. Дезинфекцию проводили представители строительной компании, у которых дом находится на гарантии.

Также в Актобе чиновники проиграли суд застройщику, дома которого были признаны аварийными. Возведенные по госпрограмме многоэтажки оказались непригодны для жилья. В отделе строительства после этого пытаются обжаловать решение. А жильцы все ждут, когда им предоставят новые квартиры, и при этом продолжают выплачивать ипотеку за аварийные дома.