Называют морем: работы на осушенном водохранилище взбудоражили актюбинцев

В Актюбинской области экологи обеспокоены добычей песка на осушенном водохранилище, что может повлиять на природный баланс региона, передает Первый канал "Евразия".

На осушенном водохранилище, которое местные жители называют морем, начали добывать песок. Кадры, на которых экскаваторы разъезжают по дну, а неподалеку стоят несколько самосвалов, появились в сети.

Ранее Актюбинское море специально осушили до минимального объема для капитального ремонта плотины и подготовки к паводку 2025 года.

"Все работы проводим по необходимости. Так, уровень воды пришлось понизить до основания, чтобы отремонтировать бетон на высоком склоне. Эту работу нужно было провести, тут нечему волноваться или бояться. Думаем, что следующей весной сможем залить воду обратно", - сказал начальник Актюбинского водохранилища Елибай Измаханов.

Сами работники отмечают, что наряду с добычей песка производится в том числе очистка водохранилища.

Тем не менее, кадры с экскаваторами и осушенным водоемом взбудоражили местных жителей.

"Если место превратить в карьер, то возникнет большая проблема. Место подвергается деградации, превращаясь в пустыню. Там будут расти растения, земля станет бесполезной.

Кроме того, если русло рек и озер изменится, то это отрицательно скажется на флоре и фауне. Важно следить, чтобы не был нарушен природный баланс", - отметила эколог, член организации "Эко мәдениет" Гульзат Жолмуратова.

Власти подчеркнули, что для проведения работ имеются все разрешения, соблюдаются все установленные нормы, а экологические вопросы находятся под контролем уполномоченных органов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 11 регионах будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ. По его словам, это позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов.

Недавно также стало известно, что впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100 процентов, собрав более 18 млрд кубометров воды.