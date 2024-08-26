Впервые за 10 лет Капшагай полностью заполнили водой (видео)

Впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100 процентов, собрав более 18 млрд кубометров воды, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации РК, водохранилище собирает воду трансграничной реки Или, которая берет свое начало на территории Китая. Этой весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду.

"Сейчас в Капшагайском водохранилище имеется 16,2 млрд кубометров воды. Поливной период в области продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду", - рассказали в ведомстве.

На официальном сайте министерства указывается, что Капшагайское водохранилище входит в топ-5 крупнейших водохранилищ Казахстана. Оно на втором месте после Бухтарминского водохранилища.

Расположено на реке Или в Алматинской области. Объект, созданный для регулирования стока реки Или, также используется для ирригации, рыбоводства и рекреации.

Наполнение водохранилища началось в 1970 году. На сегодня его площадь 1847 кв. км, объем - 18,14 кубокилометров. В водохранилище также впадают реки Турген, Чилик, Иссык, Талгар и Каскелен.

Капшагайское водохранилище является одной из туристских достопримечательностей региона. Также оно служит важным источником воды для различных отраслей экономики.