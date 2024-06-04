Взыскивал деньги и тратил на себя: судебный исполнитель присвоил более полумиллиона тенге в Шымкенте

Прокуроры рассказали о частном судебном исполнителе из Шымкента, который присваивал деньги должника. Его исключили из Республиканской палаты ЧСИ, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Сообщается, что прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкента начала досудебное расследование в отношении частного судебного исполнителя. По данным следствия, он присвоил 556 953 тенге, предназначенных для выплаты задолженности.

"Решением Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента ответчик С. был обязан выплатить истцу Б. денежную сумму в размере 1 275 000 тенге.

Установленная сумма ежемесячно взыскивалась с заработной платы должника и направлялась на расчетный счет частного судебного исполнителя. Он же, в свою очередь, тратил их для своих нужд", – рассказали прокуроры.

15 мая досудебное расследование по части 1 статьи 251 УК РК "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации" прекратили в связи с примирением сторон.

Однако недобросовестный судебный исполнитель был исключен из членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Добавим, что согласно Закону РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" частный судебный исполнитель – это гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов, выданной уполномоченным органом.

Частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство без заявления взыскателя в случаях, когда исполнительный документ направлен ему в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 162 настоящего Закона.

При возбуждении исполнительного производства частный судебный исполнитель заключает со взыскателем соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа, разъясняет права и обязанности взыскателя, предусмотренные настоящим Законом.

По исполнительным документам о взыскании в доход государства и социально значимым категориям дел исполнительное производство возбуждается частным судебным исполнителем без заключения соглашения (договора).