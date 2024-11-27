Где алматинцы смогут бесплатно покататься на коньках этой зимой (фото)
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Этой зимой в Алматы откроются 12 бесплатных катков, где жители и гости города смогут насладиться активным отдыхом. Места для катания будут расположены по всему городу, передает NUR.KZ.
В Алматы откроются 12 бесплатных катков для жителей и гостей города, сообщили в Управлении спорта. Открытие ледовых площадок даст возможность алматинцам и гостям города активно отдыхать зимой.
К слову, площадь катков составит от 500 до 1 900 квадратных метров, а за сезон их смогут посетить более 300 тысяч человек.
Для посетителей на катках будут работать пункты проката коньков. Стоимость аренды — 1,5 тысячи тенге за 2 часа. Пункты проката будут открыты с 10:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздники. Если у вас есть свои коньки, кататься можно бесплатно.
Ожидается, что ледовые площадки откроются 1 декабря, если погода будет подходящей. Некоторые катки уже работают в тестовом режиме.
Отметим, данный проект стартовал в 2017 году. С тех пор местные катки посетили более 2 миллионов человек.
Катки будут работать ежедневно по следующим адресам:
- площадь Абая перед Дворцом Республики;
- Halyk Arena;
- парк имени 28 героев-панфиловцев;
- парк имени Первого Президента;
- площадь перед Наурызбайским Акиматом;
- парковка КБТУ;
- стадион «Авиатор»;
- микрорайон Кокжиек;
- парк «Гулдер»;
- Almaty Arena;
- Дом школьников №6;
- перед ТЮЗ им. Мусрепова.
Ранее сообщалось, что зимний сезон на "Шымбулаке" откроют в эту субботу - 23 ноября. Это дата технического открытия. Официальное открытие ожидается в декабре.
Также в Алматы 2 ноября, состоялось открытие нового сезона массовых катаний на знаменитом высокогорном катке "Медеу".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193261-gde-almatincy-smogut-besplatno-pokatatsya-na-konkah-etoy-zimoy-foto/