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Где алматинцы смогут бесплатно покататься на коньках этой зимой (фото)

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Люди на коньках
Люди катаются на коньках. Фото: Акимат Алматы

Этой зимой в Алматы откроются 12 бесплатных катков, где жители и гости города смогут насладиться активным отдыхом. Места для катания будут расположены по всему городу, передает NUR.KZ.

В Алматы откроются 12 бесплатных катков для жителей и гостей города, сообщили в Управлении спорта. Открытие ледовых площадок даст возможность алматинцам и гостям города активно отдыхать зимой.

Люди на коньках
Люди на катке. Фото: Акимат Алматы

К слову, площадь катков составит от 500 до 1 900 квадратных метров, а за сезон их смогут посетить более 300 тысяч человек.

Каток
Каток. Фото: Акимат Алматы

Для посетителей на катках будут работать пункты проката коньков. Стоимость аренды — 1,5 тысячи тенге за 2 часа. Пункты проката будут открыты с 10:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздники. Если у вас есть свои коньки, кататься можно бесплатно.

Девушка
Каток. Фото: Акимат Алматы

Ожидается, что ледовые площадки откроются 1 декабря, если погода будет подходящей. Некоторые катки уже работают в тестовом режиме.

Отметим, данный проект стартовал в 2017 году. С тех пор местные катки посетили более 2 миллионов человек.

Каток в Алматы
Каток. Фото: Акимат Алматы

Катки будут работать ежедневно по следующим адресам:

  • площадь Абая перед Дворцом Республики;
  • Halyk Arena;
  • парк имени 28 героев-панфиловцев;
  • парк имени Первого Президента;
  • площадь перед Наурызбайским Акиматом;
  • парковка КБТУ;
  • стадион «Авиатор»;
  • микрорайон Кокжиек;
  • парк «Гулдер»;
  • Almaty Arena;
  • Дом школьников №6;
  • перед ТЮЗ им. Мусрепова.

Ранее сообщалось, что зимний сезон на "Шымбулаке" откроют в эту субботу - 23 ноября. Это дата технического открытия. Официальное открытие ожидается в декабре.

Также в Алматы 2 ноября, состоялось открытие нового сезона массовых катаний на знаменитом высокогорном катке "Медеу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193261-gde-almatincy-smogut-besplatno-pokatatsya-na-konkah-etoy-zimoy-foto/

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