Водителей из Карагандинской и других областей попросили быть осторожными
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В Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается дождь, что может осложнить ситуацию на автодорогах. Водителей попросили быть осторожными, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 28 ноября 2024 года в Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается дождь.
В связи с этим в ведомстве просят водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
"Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в организации.
Напомним, ранее в Карагандинской области вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург - Алматы из-за ухудшения погодных условий.
Помимо этого, сегодня на отдельных участках улиц Астаны введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193830-voditeley-iz-karagandinskoy-i-drugih-oblastey-poprosili-byt-ostorozhnymi/