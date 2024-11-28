Водителей из Карагандинской и других областей попросили быть осторожными

В Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается дождь, что может осложнить ситуацию на автодорогах. Водителей попросили быть осторожными, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 28 ноября 2024 года в Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается дождь.

В связи с этим в ведомстве просят водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

"Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в организации.

Напомним, ранее в Карагандинской области вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург - Алматы из-за ухудшения погодных условий.

Помимо этого, сегодня на отдельных участках улиц Астаны введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств.