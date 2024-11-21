Движение ограничили на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург-Алматы из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 21 ноября текущего года в 15:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург-Алматы, 1505-1610 км (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы).

"Ориентировочное открытие дороги запланировано на 22 ноября 2024 года в 07:00", - отметили в компании.

Напомним, сегодня на трассе Алматы - Екатеринбург произошло ДТП: 32-летний водитель MAN допустил занос и совершил наезд на криволинейный брус и перегородил дорогу. В результате аварии один человек госпитализирован.

Также на 1063-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo. В результате ДТП погиб один человек.