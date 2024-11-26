Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Некоторые участки улиц перекроют в Астане из-за заседания Совета ОДКБ

Опубликовано:

Астана зимой
Астана. Фото: pixabay

В Астане 28 ноября на некоторых участках улиц временно будет ограничено движение транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств.

Так, 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова)", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Также временно меняются схемы движения маршрутов №№ 14, 32, 43, 50, 66, 84.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме - с 06:00 до 23:30.

Отмечается, что подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Кроме этого, 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации МО РК.

Астанчан и гостей города просят с пониманием отнестись к усиленному режиму безопасности и заранее запланировать маршруты передвижения.

Напомним, 27 ноября в Астану прибудет президент России Владимир Путин. Как сообщали в Акорде, главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Сегодня сообщалось, что из-за заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192823-nekotorye-uchastki-ulic-perekroyut-v-astane-iz-za-zasedaniya-soveta-odkb/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie