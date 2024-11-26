Некоторые участки улиц перекроют в Астане из-за заседания Совета ОДКБ

В Астане 28 ноября на некоторых участках улиц временно будет ограничено движение транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств.

Так, 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова)", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Также временно меняются схемы движения маршрутов №№ 14, 32, 43, 50, 66, 84.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме - с 06:00 до 23:30.

Отмечается, что подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники.

Кроме этого, 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации МО РК.

Астанчан и гостей города просят с пониманием отнестись к усиленному режиму безопасности и заранее запланировать маршруты передвижения.

Напомним, 27 ноября в Астану прибудет президент России Владимир Путин. Как сообщали в Акорде, главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Сегодня сообщалось, что из-за заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.