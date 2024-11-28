18-летнего жителя Темиртау наказали из-за ремонта в своей квартире (видео)

18-летний житель Темиртау привлечен к ответственности за нарушение правил благоустройства, после того, как он вынес строительный мусор на контейнерную площадку, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 18-летний житель Темиртау, проводя ремонт в своей квартире, вынес строительный и негабаритный мусор на контейнерную площадку для твердых бытовых отходов по адресу: проспект Строителей, 1Б.

Сообщение о нарушении поступило в Telegram-чат акимата города.

Полицейские оперативно отреагировали: установили личность нарушителя, составили административный протокол по ст.505 ч.1 КоАП РК и обязали молодого человека убрать за собой мусор. Отходы были вывезены на полигон, как того требуют правила благоустройства.

В ведомстве напомнили, что на контейнерных площадках Темиртау установлены камеры видеонаблюдения. Онлайн-трансляция передается в Центр оперативного управления полиции.

"Мы все живем в одном городе и несем ответственность за его чистоту. Вывоз строительного и негабаритного мусора необходимо осуществлять за счет собственных средств на специализированный полигон", - отметили в акимате.

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Напомним, в прошлом году экс-глава правительства Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

В декабре министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.