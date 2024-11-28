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Какие сложности возникают при строительстве нового моста через Иртыш в Павлодаре

Опубликовано:

Строительство моста через Иртыш
Строительство моста. Фото: irbistv.kz

Строительство нового моста через Иртыш в Павлодаре уже идет полным ходом. Причем трудятся рабочие в две смены и без выходных. Длина моста составит 691 метр, передает "Ирбис TV".

Старый автомобильный мост через Иртыш находится в аварийном состоянии. Например, здесь даже запрещено движение большегрузов.

На возведении новой переправы работа ведется 24 часа в сутки без выходных. На строительном объекте трудятся порядка 200 человек, а также 60 единиц специальной техники. Ориентировочная дата сдачи объекта в эксплуатацию - ноябрь 2027 года.

Строительство моста в Павлодарской области
Строительство моста через Иртыш. Фото: irbistv.kz

Мосту уже присвоена первая категория, это значит, что подобных сооружений в стране нет. На объекте трудятся только опытные специалисты, есть профессионалы из других регионов.

Применение уникальной вантовой системы обеспечивает равномерное снижение веса по всему переходу, а также сдерживает скорость течения реки. Есть и другие сложности, которым каждый день противостоят строители.

"Сложности работы на объекте - это работа в воде, на реке. Глубина Иртыша достигает 8 метров, поэтому мы применяем технологию буро-набивных свай. Работы с надводных площадок. Планируем до весеннего подъема уровня воды завершить все работы в русле реки. Далее будем проводить работу по устройству промежуточных опор", - поделился руководитель проекта Нурмухаммед Бейсембаев.

Скорость, обусловленная весенним подъемом воды, никак не влияет на качество, заверили строители. Также сообщили о том, что проблем с финансированием нет.

Новый мост будет четырехполосным. Подготовят и специальную полосу безопасности, разделяющую потоки транспорта, и пешеходную зону.

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Ранее сообщалось, что старый автомобильный мост находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Он был построен в 1962 году. С 2021 года на основании заключения экспертов передвигаться по нему запретили грузовому транспорту.

В прошлом году на мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193578-kakie-slozhnosti-voznikayut-pri-stroitelstve-novogo-mosta-cherez-irtysh-v-pavlodare/

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