Школьник попал в больницу с ножевым ранением в Актобе
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В Актобе 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением в ногу. Полиция возбудила дело по факту хулиганства, передает телеканал "Астана".
По данным телеканала, у пострадавшего мальчика диагностировали глубокую рану бедра. Его уже прооперировали. Сейчас он находится в отделении травматологии.
"Рана в области нижней трети бедра по внутренней поверхности. Большие магистральные сосуды не задеты. Рана в пределах 3-4 сантиметров глубиной", – рассказали в областной детской больнице.
Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями.
Тем не менее полицейские возбудили дело по факту хулиганства. Личность подозреваемого установлена, он доставлен в отделение полиции.
"Там были наши два наших ученика и третий – студент колледжа. Нож студента колледжа. Играя ножом, попали чуть выше колена, следствие идёт. Родители знают, что это несчастный случай, все присутствовали и в больнице, и здесь были. Они сами признают, пострадавшего ребёнка родители тоже признают, что это по неосторожности", – рассказала директор школы, в которой учится пострадавший мальчик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193521-shkolnik-popal-v-bolnicu-s-nozhevym-raneniem-v-aktobe/