Школьник попал в больницу с ножевым ранением в Актобе

В Актобе 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением в ногу. Полиция возбудила дело по факту хулиганства, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, у пострадавшего мальчика диагностировали глубокую рану бедра. Его уже прооперировали. Сейчас он находится в отделении травматологии.

"Рана в области нижней трети бедра по внутренней поверхности. Большие магистральные сосуды не задеты. Рана в пределах 3-4 сантиметров глубиной", – рассказали в областной детской больнице.

Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями.

Тем не менее полицейские возбудили дело по факту хулиганства. Личность подозреваемого установлена, он доставлен в отделение полиции.

"Там были наши два наших ученика и третий – студент колледжа. Нож студента колледжа. Играя ножом, попали чуть выше колена, следствие идёт. Родители знают, что это несчастный случай, все присутствовали и в больнице, и здесь были. Они сами признают, пострадавшего ребёнка родители тоже признают, что это по неосторожности", – рассказала директор школы, в которой учится пострадавший мальчик.