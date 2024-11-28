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Эзотерика

Школьник попал в больницу с ножевым ранением в Актобе

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Подросток сидит на диване
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением в ногу. Полиция возбудила дело по факту хулиганства, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, у пострадавшего мальчика диагностировали глубокую рану бедра. Его уже прооперировали. Сейчас подросток находится в отделении травматологии. 

"Рана в области нижней трети бедра по внутренней поверхности. Большие магистральные сосуды не задеты. Рана в пределах 3-4 сантиметров глубиной", – рассказали в областной детской больнице.

Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями.

Тем не менее полицейские возбудили дело по факту хулиганства. Личность подозреваемого установлена, он доставлен в отделение полиции.

"Там были наши два наших ученика и третий – студент колледжа. Нож студента колледжа. Играя ножом, попали чуть выше колена, следствие идет. Родители знают, что это несчастный случай, все присутствовали и в больнице, и здесь были. Они сами признают, пострадавшего ребенка родители тоже признают, что это по неосторожности", – рассказала директор школы, в которой учится пострадавший мальчик.

Напомним, в октябре в Уральске школьник также получил ножовое ранение в ногу, играя с другом. В итоге родителей одного из подростков наказали, кроме того, обоих детей взяли на учет.

До этого сообщалось, что в СКО 11-летняя девочка была ранена ножом и госпитализирована в тяжелом состоянии. Предварительно, мать девочки из-за невыполнения домашнего задания нанесла ей ножевые ранения. Было зарегистрировано уголовное дело, сформирована комиссия, проводятся экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193521-shkolnik-popal-v-bolnicu-s-nozhevym-raneniem-v-aktobe/

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