Школьник получил ножевое ранение, играя с одноклассником в Уральске

23 октября один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка взяты на учет, передает "Мой город".

Случай произошел сегодня, 23 октября.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, между двумя старшеклассниками произошел инцидент. При возвращении домой в ходе игры между собой один из учащихся нечаянно ранил другого в ногу. При этом родители учеников, как пишет издание, претензий друг к другу не имеют.

Однако полиция привлекла к административной ответственности родителей одного из учеников за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Подростки взяты на профилактический учет. Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем", - отметили в полиции.

В администрации учебного заведения отказались комментировать происшествие.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов о ножевом ранении поступил в 17:27. Бригада скорой помощи доставила 16-летнего школьника в областную детскую многопрофильную больницу. После обработки и ревизии ран врачи наложили швы под местной анестезией. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в июле в Алматы 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед. Инцидент произошел после конфликта во дворе дома. В полиции возбудили уголовное дело.

В августе появилась информация, что 15-летнему подростку в Астане нанесли три ножевых ранения. Подозреваемым называли ранее судимого мужчину. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, подозреваемый задержан.

В сентябре стало известно, что в СКО 11-летняя девочка была ранена ножом и госпитализирована в тяжелом состоянии. Предварительно, мать девочки из-за невыполнения домашнего задания нанесла ей ножевые ранения. Было зарегистрировано уголовное дело, сформирована комиссия, проводятся экспертизы.