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Стало известно, когда откроют зимний сезон на "Шымбулаке"

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Шымбулак
Шымбулак. Фото: t.me/shymbulakmountainresort

Зимний сезон на "Шымбулаке" откроют в эту субботу - 23 ноября. Это дата технического открытия. Официальное открытие ожидается в декабре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горного курорта.

"Рады объявить о дате технического открытия! Уже 23 ноября, в эту субботу, зимний сезон будет открыт. Для гостей будут доступны трассы в Левом Талгаре, трасса Талгар на Комби-2, а также учебные трассы Белый Мишка и Змейка. Ночные катания начнутся позже, ближе к декабрю", - говорится в сообщении ГК "Шымбулак" в Telegram-канале.

Отмечается, что официальное открытие курорта состоится в декабре.

Режим работы канатных дорог:

  • Медеу-Шымбулак - с 08:30 до 18:00;
  • Комби-1 - с 09:00 до 17:00;
  • Комби-2 - с 09:00 до 16:30;
  • Левый Талгар - с 09:30 до 15:30;
  • ККД-4 с 09:30 до 17:30.
Схема
Доступные трассы на Шымбулаке. Схема: t.me/shymbulakmountainresort

Напомним, ранее алматинцев и гостей города предупреждали о закрытии канатных дорог на "Шымбулаке". Тогда сообщалось, что с 21 октября по 3 ноября будет закрыта канатная дорога "Медеу-Шымбулак", с 30 сентября по 3 ноября - "Комби-1" и "Комби-2", а с 21 октября по 3 ноября - канатная дорога "ККД-4".

На официальном сайте ГК говорится, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы.

Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189381-stalo-izvestno-kogda-otkroyut-zimniy-sezon-na-shymbulake/

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