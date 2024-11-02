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Сезон ледовых катаний открыли на алматинском "Медеу": как это было (фото)

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Открыт сезон катаний на "Медеу"
Открыт сезон катаний на "Медеу". Фото: акимат Алматы

В Алматы сегодня, 2 ноября, состоялось открытие нового сезона массовых катаний на знаменитом высокогорном катке "Медеу". Очередь к кассам выстроилась за час до открытия, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, уже за час до начала работы катка возле входа образовалась длинная очередь из детей и взрослых.

Открыт сезон катаний на "Медеу"
Открыт сезон катаний на "Медеу". Фото: акимат Алматы

Первых посетителей ждала торжественная программа открытия и концерт звезд казахстанской эстрады.

Представитель дирекции спортивных сооружений Олжас Ершеев по факту открытия катка рассказал, что были учтены все пожелания и просьбы алматинцев, которые являются постоянными посетителями.

Он также заверил, что все службы, ответственные за организацию и проведение мероприятий, успели подготовить каток, и соответствующая инфраструктура приведена в полную готовность.

Открыт сезон катаний на "Медеу"
Открыт сезон катаний на "Медеу". Фото: акимат Алматы

Сообщается, что в новом сезоне посетителей "Медеу" ждут ежедневные сеансы массового катания, праздничные мероприятия и спортивные соревнования. Желающие смогут воспользоваться прокатом коньков и зоной отдыха. Для удобства гостей на территории катка будут организованы точки быстрого питания.

Открыт сезон катаний на "Медеу"
Открыт сезон катаний на "Медеу". Фото: акимат Алматы

На официальном сайте катка "Медеу" сообщается, что его площадь - 10 500 квадратных метров льда. Каток расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря.

Каток является самым высокогорным из действующих открытых стадионов. Лидер по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте. Самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Памятник градостроительства и архитектуры.

Бесплатные билеты на каток могут получить следующие лица:

  • дети в возрасте от 0 до 6 лет;
  • пенсионеры;
  • участники Великой Отечественной Войны;
  • участники боевых действий на территории Афганистана;
  • лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах;
  • лица с ограниченными возможностями I и II группы;
  • дети из многодетных семей, не достигшие 18-лет;
  • дети-воспитанники детских домов;

Сопровождающим лицам необходимо оплатить стоимость входного билета.

Стоимость билета зависит от возраста, сеанса и дня недели, и варьируется от 500 до 3200 тенге. Всего на "Медеу" три сеанса катания в будние дни и четыре в выходные. Время работы катка - с 10 до 23 часов в будние дни и с 9 до 24 часов в выходные и праздничные дни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182145-sezon-ledovyh-kataniy-otkryli-na-almatinskom-medeu-kak-eto-bylo-foto/

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