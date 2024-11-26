"Пока не упал на человека": покосившийся столб вызывает опасения у актюбинцев

Жители Актобе обеспокоены покошенным столбом, который расположен возле здания "Дины" в Нур Сити (4-й микрорайон). Отдел ЖКХ города пообещал устранить проблему, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили, что уже два месяца столб находится в опасном положении.

"Уже два месяца стоит в таком состоянии. Рядом идет стройка, вероятно, длинномер заезжал и повредил его. Пока не упал на человека, просьба убрать", - попросил один из горожан.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что информация передана в соответствующее учреждение.

"Ремонтные работы будут проведены. Спасибо, что не остались равнодушны к вопросу", - отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось о том, что жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.

Помимо этого, актюбинцы пожаловались на отсутствие асфальта на проспекте Едиге батыра возле Табыса и на улице Сактагана Баишева возле ГАИ. Отдел ЖКХ также пообещал оперативно решить проблему.