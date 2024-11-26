"Невозможно пройти": актюбинцы подняли вопрос о парковке (видео)

Жители Актобе пожаловались на недостаток парковочных мест возле детского сада "Кулагер" в районе Батыс-2. Отдел ЖКХ города пообещал рассмотреть решение проблемы, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили обеспокоенность ситуацией с парковкой в указанном районе.

По их словам, существующая парковка рассчитана на параллельную остановку автомобилей у бордюра, что значительно сокращает количество доступных мест. Это приводит к пробкам, и некоторые водители вынуждены заезжать на бордюр.

"С утра невозможно прям пройти там даже, с ребенком тяжело очень! Машины создают пробку, некоторые едут по бордюру! Хотя напротив парковки, с другой стороны проезжей части, есть место для дополнительной парковки", - написал один из горожан.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что вопрос будет рассмотрен.

"Уважаемый автор публикации. Обращение принято во внимание. Решение вопроса будет рассмотрено. Спасибо", - сообщили в ведомстве.

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Ранее актюбинцы обратились к властям с просьбой решить проблему с покошенным столбом, который в опасном положении находится уже два месяца. В отделе ЖКХ города пообещали оперативно решить проблему.

Помимо этого, жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.