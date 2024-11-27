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Движение ограничили на трассе в Актюбинской области из-за ремонта ж/д переезда

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Знак "Стоп"
Знак "Стоп". Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актюбинской области 27 ноября 2024 года на одной из трасс вводится временное ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта в связи с ремонтом ж/д переезда, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 27 ноября 2024 года в 08:00 в Актюбинской области ввели ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Соответствующее решение было принято в связи с ремонтом по замене рельсов на железнодорожном переезде, расположенном на 89 км автодороги республиканского значения Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай 83-198 км (от села Жургенова до села Айке).

Ориентировочное открытие дороги запланировано на 27 ноября 2024 года в 14:00.

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Напомним, ранее в Карагандинской области вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург - Алматы из-за ухудшения погодных условий.

Помимо этого, 28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192994-dvizhenie-ogranichili-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-iz-za-remonta-zh-d-pereezda/

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