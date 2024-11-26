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Как будут работать вузы, школы и детские сады в Астане во время саммита ОДКБ и визита Путина

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Лекция в университете
Лекция в университете. Фото: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

В Астане 27 и 28 ноября будет проходить заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, из-за чего некоторые учебные заведения столицы поменяют формат работы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении образования столицы, школы и детские сады в эти дни будут работать в обычном режиме. В ведомстве подчеркнули, что отмены занятий не будет.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования сообщили, что на два дня – 27 и 28 ноября – ряд вузов Астаны поменяет формат обучения:

  • 4 вуза переходят на дистанционное обучение,
  • 2 вуза будут работать частично дистанционно,
  • 2 вуза находятся на каникулах,
  • 5 вузов продолжат обучение офлайн.

В ведомстве подчеркнули, что решения принимаются вузами самостоятельно в соответствии с их академической политикой.

Напомним, 27 ноября в Астану прибудет президент России Владимир Путин. Как сообщали в Акорде, главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября в столице Казахстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее в Службе госохраны Казахстана обратились к астанчанам из-за грядущих мероприятий. Жителей и гостей столицы предупредили об ограничениях на дорогах и полете военной авиации над городом.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192565-vuzy-astany-vremenno-menyayut-format-obucheniya-iz-za-sammita-odkb/

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