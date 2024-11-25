Военные самолеты и перекрытие дорог: Служба госохраны обратилась к астанчанам

Служба государственной охраны Казахстана обратилась к жителям Астаны из-за грядущего заседания Совбеза ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на СГО.

Как рассказали в ведомстве, в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств 27-28 ноября на отдельных участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной", – говорится в сообщении ведомства.

Астанчан и гостей столицы призвали отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности.

Напомним, накануне над Астаной засняли на видео пролетавших в ряд истребителей. Шум авиации и дымовые шлейфы привлекли внимание горожан и вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее в Минобороны предупреждали, что 23 и 24 ноября в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК состоятся плановые пролеты истребительной авиации.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.