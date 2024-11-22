Небезопасную находку обнаружили в центральном парке Караганды (видео)

В центральном парке Караганды обнаружили небезопасную находку — неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей, передает ekaraganda.kz.

Небезопасную находку обнаружила карагандинка около третьего озера в центральном парке города. Там, как выяснилось, проводятся работы по установке ступеней. К озеру в будущем можно будет спуститься и подойти поближе.

Рабочие, которые занимаются установкой, изначально не огородили территорию, создав травмоопасную ситуацию. В этом месте гуляют жители, бегают дети, и любой из них мог споткнуться о торчащие из-под снега штыри.

В городском управлении парками пообещали исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

"Убирать арматуру сейчас нельзя, так как подрядчик еще будет завершать работу. Дали команду огородить данную арматуру", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля. Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.

Также стало известно о том, что в начале ноября в Караганде провели зарыбление паркового озера на 20 тыс. мальков.