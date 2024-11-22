Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Небезопасную находку обнаружили в центральном парке Караганды (видео)

Опубликовано:

Арматура торчит из снега
Арматура. Фото: ekaraganda.kz

В центральном парке Караганды обнаружили небезопасную находку — неогороженные штыри, которые могут быть травмоопасны для посетителей, включая детей, передает ekaraganda.kz.

Небезопасную находку обнаружила карагандинка около третьего озера в центральном парке города. Там, как выяснилось, проводятся работы по установке ступеней. К озеру в будущем можно будет спуститься и подойти поближе.

Рабочие, которые занимаются установкой, изначально не огородили территорию, создав травмоопасную ситуацию. В этом месте гуляют жители, бегают дети, и любой из них мог споткнуться о торчащие из-под снега штыри.

В городском управлении парками пообещали исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

"Убирать арматуру сейчас нельзя, так как подрядчик еще будет завершать работу. Дали команду огородить данную арматуру", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в центральном парке Караганды началось строительство необычной конструкции к Новому году — 11-метрового корабля. Расположится он в центре набережной, прямо около озера. В парке появятся несколько новых фотозон вдоль аллеи, которые и будет венчать грандиозный корабль.

Также стало известно о том, что в начале ноября в Караганде провели зарыбление паркового озера на 20 тыс. мальков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191223-nebezopasnuyu-nahodku-obnaruzhili-v-centralnom-parke-karagandy-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie