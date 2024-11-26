Нехватка сна, очереди на фотосессию: "Мисс Вселенная Казахстан" рассказала об участии в мировом конкурсе красоты

Финалистка конкурса "Мисс Казахстан-2023", получившая региональный статус "Мисс Вселенная", Мадина Альмуханова рассказала об участии в мировом конкурсе красоты, передает NUR.KZ.

24-летняя Мадина Альмуханова, ставшая "Мисс Вселенная Казахстан-2023", представляла нашу страну на 73-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который прошел в ноябре 2024 года в столице Мексики - Мехико.

Одним из самых ярких этапов конкурса стало дефиле в национальных костюмах, где Мадина предстала в уникальном наряде, символизирующем монумент "Байтерек" и мифическую птицу Самрук. Ее костюм стал органичным сочетанием элементов казахстанской архитектуры и символики, олицетворяя богатое наследие и устремления Казахстана в будущее.

Центральной деталью наряда была корона в виде золотого шара, который символизирует вершину монумента "Байтерек" и ассоциируется с процветанием, единством и ростом. Несмотря на яркое и эффектное выступление, Мадина не вошла в число финалистов, однако ее участие в конкурсе стало важным шагом для популяризации казахстанской культуры и традиций на мировой арене.

Мадина также поделилась своими впечатлениями от подготовки и участия в конкурсе. Она отметила, что участие в конкурсе дало ей новый опыт и сделало ее более уверенной в себе. Вдохновив многих казахстанцев, Мадина стала ярким примером красоты, таланта и культурного богатства казахстанских девушек, заявив о себе на мировой сцене.

"Я прилетела в Мексику 29 октября. Первые четыре дня проходили регистрация и фотосессия. Я столкнулась с нехваткой сна, спали по четыре часа в сутки. Мы сидели в очереди, потому что было 125 участниц и всем нужно было сфотографироваться. Затем началась репетиция и подготовка к финалу", - рассказала девушка во время брифинга на площадке РСК.

Она добавила, что привезла с собой национальные украшения, которые заинтересовали других участниц, а ее костюм "Байтерек" вызвал у них желание посетить нашу страну.

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Напомним, обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2024" стала датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Итоги подвели сегодня в Мексике.