Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, кто взял титул самой красивой девушки вселенной (фото, видео)

Опубликовано:

Виктория Кьер Тейлвиг
Мисс Вселенная -2024 Виктория Кьер Тейлвиг. Фото: instagram/missuniverse

Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2024" стала датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Итоги подвели сегодня в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт конкурса.

Финал 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября в Мексике.

В финале на звание самой красивой девушки вселенной встретились участница из Нигерии и из Дании. В итоге победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2024" стала участница из Дании Виктория Кьер Тейлвиг. 

В финалистах конкурса также были участницы их Мексики, Таиланда и Венесуэлы.

Добавим, что по данным CNN, победившей в конкурсе Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Девушка занимается танцами, предпринимательством. Она также начинающий юрист.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188479-stalo-izvestno-kto-vzyal-titul-samoy-krasivoy-devushki-vselennoy-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie