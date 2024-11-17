Стало известно, кто взял титул самой красивой девушки вселенной (фото, видео)

Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2024" стала датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Итоги подвели сегодня в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт конкурса.

Финал 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября в Мексике.

В финале на звание самой красивой девушки вселенной встретились участница из Нигерии и из Дании. В итоге победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2024" стала участница из Дании Виктория Кьер Тейлвиг.

В финалистах конкурса также были участницы их Мексики, Таиланда и Венесуэлы.

Добавим, что по данным CNN, победившей в конкурсе Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Девушка занимается танцами, предпринимательством. Она также начинающий юрист.