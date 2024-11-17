Стало известно, кто взял титул самой красивой девушки вселенной (фото, видео)
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Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2024" стала датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Итоги подвели сегодня в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт конкурса.
Финал 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел 16 ноября в Мексике.
В финале на звание самой красивой девушки вселенной встретились участница из Нигерии и из Дании. В итоге победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2024" стала участница из Дании Виктория Кьер Тейлвиг.
В финалистах конкурса также были участницы их Мексики, Таиланда и Венесуэлы.
Добавим, что по данным CNN, победившей в конкурсе Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Девушка занимается танцами, предпринимательством. Она также начинающий юрист.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188479-stalo-izvestno-kto-vzyal-titul-samoy-krasivoy-devushki-vselennoy-foto-video/