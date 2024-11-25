"Нет асфальта, колеса бьет": актюбинцы пожаловались на состояние дорог

Жители Актобе пожаловались на отсутствие асфальта на проспекте Едиге батыра возле Табыса и на улице Сактагана Баишева возле ГАИ. Отдел ЖКХ пообещал решить проблему, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили обеспокоенность состоянием дорог в указанных районах. По их словам, из-за отсутствия асфальта автомобили получают повреждения.

"Ровным слоем нет асфальта, колеса бьет, машины объезжают, создавая аварийную ситуацию и снижая общую скорость потока", - пишут местные жители.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что в настоящее время ведется текущий ремонт улиц.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в нашем городе в настоящее время ведется текущий ремонт улиц. Погода благоприятная, что позволяет эффективно выполнять работы. Благодарим за проявленное понимание", - отметили в ведомстве.

Ранее жители города возмутились укладкой тротуарной плитки на фоне выпавшего снега — такой подход к обустройству пешеходных зон вызвал недоумение граждан.

Помимо этого, местные жители также обращали внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что также вызвало вопросы о качестве будущей дороги.