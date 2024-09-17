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Казахстанка через суд добилась наследства после смерти мужа

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Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

В Кызылординской области восстановили пропущенный срок для принятия женщиной наследства от ее умершего супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению женщины о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства рассмотрели в Аральском районном суде.

Согласно доводам, указанным в заявлении, после смерти мужа женщины в 2023 году осталось наследство в виде жилого дома с земельным участком.

Постановлением нотариуса ей было отказано в совершении нотариального действия из-за пропуска срока принятия наследства.

Приведя мотивированные доводы о причине пропуска срока принятия наследства, женщина просила суд восстановить его.

"Согласно ст.1072-3 ГК РК по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали", - объяснили в суде.

Суд удовлетворил заявление казахстанки о восстановлении срока принятия наследства.

Отметим, что и третьи лица могут получить право на долю наследства, даже если они не были родственниками умершему. Но для этого они должны соответствовать некоторым требованиям.

Ранее в Усть-Каменогорске дочь умершего пропустила срок для принятия наследства, а причины этого были признаны неуважительными. Суд в удовлетворении иска женщине отказал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162334-kazahstanka-cherez-sud-dobilas-nasledstva-posle-smerti-muzha/

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