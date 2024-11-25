Высокопоставленный чиновник покинул свой пост в Карагандинской области

Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сержан Аймаков покинул свою должность в связи с достижением пенсионного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сержан Аймаков в связи с достижением пенсионного возраста покинул занимаемую должность.

Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

"На государственной службе Сержан Жанабекович Аймаков добросовестно трудился 37 лет. Внес значительный вклад в развитие нашей области", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Он поблагодарил Сержана Аймакова за работу и вручил почетную грамоту.

В разные периоды Сержан Аймаков был акимом Каркаралинского, Осакаровского, Бухар-Жырауского районов, города Шахтинска. С сентября 2022 года по настоящее время возглавлял Управление ГАСК Карагандинской области.

Напомним, на прошлой неделе на заслуженный отдых проводили заместителя начальника ДЧС, полковника гражданской защиты Аманбека Бейсембаева и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Каркаралинского района, подполковника гражданской защиты Руслана Ешмаганбетова.

Также в области Жетісу состоялись проводы на пенсию командира отделения пожарной части №2 Талдыкоргана Мурата Джекебаева. Церемония завершилась традиционным обрядом водных проводов.