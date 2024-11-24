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Истребители пролетели над центром Астаны (видео)

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Истребители над Астаной
Истребители над Астаной. Кадр из видео: instagram.com/astana_live24

Над центром Астаны сегодня, 24 ноября, пролетели шесть истребителей. Судя по всему, это были плановые пролеты истребительной авиации, о которых ранее предупреждало Министерство обороны, передает NUR.KZ.

Сегодня около 15.30 жители Астаны заметили шесть истребителей, пролетевших над центральной частью города. Шум авиации и дымовые шлейфы привлекли внимание горожан и вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

Отметим, что ранее о подобных тренировках предупреждали в Минобороны. Мероприятие проводилось в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

В Минобороны также ранее призвали относиться с пониманием к учениям и уточнили, что они проходят в строгом соответствии с мерами безопасности.

"Используемые цветные дымы не несут экологического вреда", – уточнили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191682-istrebiteli-proleteli-nad-centrom-astany/

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