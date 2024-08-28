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Отстал от группы и заблудился: подросток потерялся ночью в горах Алматы

Опубликовано:

Горы Казахстана
Горы Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ГУ "Республиканский оперативный спасательный отряд", пятеро подростков поднялись на гору Каскабас, что находится в ущелье Проходное Заилийского Алатау.

При спуске одному из группы стало плохо. Появилась слабость, тошнота, головокружение и понижение давления. Из-за своего состояния отстал от группы и потерялся. Спустившиеся вниз компаньоны не смогли его найти и решили вызвать спасателей.

Спасатели РОСО МЧС РК через 6 часов ночных поисково-спасательных работ нашли потерявшегося и спустили к остальным членам группы. Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, ранее в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154507-otstal-ot-gruppy-i-zabludilsya-podrostok-poteryalsya-nochyu-v-gorah-almaty/

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