Отстал от группы и заблудился: подросток потерялся ночью в горах Алматы

Пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ГУ "Республиканский оперативный спасательный отряд", пятеро подростков поднялись на гору Каскабас, что находится в ущелье Проходное Заилийского Алатау.

При спуске одному из группы стало плохо. Появилась слабость, тошнота, головокружение и понижение давления. Из-за своего состояния отстал от группы и потерялся. Спустившиеся вниз компаньоны не смогли его найти и решили вызвать спасателей.

Спасатели РОСО МЧС РК через 6 часов ночных поисково-спасательных работ нашли потерявшегося и спустили к остальным членам группы. Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, ранее в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).