Дождь и снег всю ночь шли в Алматы: как в мегаполисе борются с последствиями непогоды

С полуночи в Алматы идет дождь, перешедший в мокрый снег. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в акимате, с полуночи в Алматы идет дождь, а в 5 часов утра в горных и предгорных районах города начался мокрый снег. К 7 часам утра снег начал идти и в городе.

По состоянию на 9:00 в городе выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке - 0,5 сантиметров снега.

С последствиями непогоды в городе борются больше тысячи рабочих и больше полутысячи единиц техники.

"Днем задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений", - проинформировали в акимате.

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.

Помимо прочего, чтобы предотвратить гололед, по городу работают 120 пескоразбрасывателей, большая часть из них - в верхней части мегаполиса. К 9 часам утра уже использовано 55 тонн песка и 85 кубометров жидкого противогололедного раствора.

Ожидается, что после 10 часов утра осадки в Алматы завершатся. Днем в южной столице ожидается до 2-4 градусов тепла.

Как избежать травм при гололеде

На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.