Дождь и снег всю ночь шли в Алматы: как в мегаполисе борются с последствиями непогоды
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С полуночи в Алматы идет дождь, перешедший в мокрый снег. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как рассказали в акимате, с полуночи в Алматы идет дождь, а в 5 часов утра в горных и предгорных районах города начался мокрый снег. К 7 часам утра снег начал идти и в городе.
По состоянию на 9:00 в городе выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке - 0,5 сантиметров снега.
С последствиями непогоды в городе борются больше тысячи рабочих и больше полутысячи единиц техники.
"Днем задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений", - проинформировали в акимате.
По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.
Помимо прочего, чтобы предотвратить гололед, по городу работают 120 пескоразбрасывателей, большая часть из них - в верхней части мегаполиса. К 9 часам утра уже использовано 55 тонн песка и 85 кубометров жидкого противогололедного раствора.
Ожидается, что после 10 часов утра осадки в Алматы завершатся. Днем в южной столице ожидается до 2-4 градусов тепла.
Как избежать травм при гололеде
На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191034-dozhd-i-sneg-v-almaty-kak-v-megapolise-boryutsya-s-nepogodoy/