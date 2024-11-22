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Дождь и снег всю ночь шли в Алматы: как в мегаполисе борются с последствиями непогоды

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С полуночи в Алматы идет дождь, перешедший в мокрый снег. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в акимате, с полуночи в Алматы идет дождь, а в 5 часов утра в горных и предгорных районах города начался мокрый снег. К 7 часам утра снег начал идти и в городе.

По состоянию на 9:00 в городе выпало 4 мм осадков, на Шымбулаке - 0,5 сантиметров снега.

С последствиями непогоды в городе борются больше тысячи рабочих и больше полутысячи единиц техники.

"Днем задействовано 565 единиц спецтехники и 1069 дорожных рабочих. Организовано дежурство 32 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предотвращения засорений арычных переходов и ликвидации локальных подтоплений", - проинформировали в акимате.

По информации оперативного дежурного по ЧС, подтоплений не зафиксировано.

Помимо прочего, чтобы предотвратить гололед, по городу работают 120 пескоразбрасывателей, большая часть из них - в верхней части мегаполиса. К 9 часам утра уже использовано 55 тонн песка и 85 кубометров жидкого противогололедного раствора.

Ожидается, что после 10 часов утра осадки в Алматы завершатся. Днем в южной столице ожидается до 2-4 градусов тепла.

Как избежать травм при гололеде

На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом;
  • если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191034-dozhd-i-sneg-v-almaty-kak-v-megapolise-boryutsya-s-nepogodoy/

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