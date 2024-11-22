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Эзотерика

15-летний подросток пропал ночью в Экибастузе

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Пропавший подросток
Тамерлан Умирбаев. Фото: ДП Павлодарской области

Сегодня ночью 15-летний подросток ушел из дома в Экибастузе и не вернулся. Граждан просят оказать содействие в поиске несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Экибастуза обратились родные об оказании содействия в розыске несовершеннолетнего Тамерлана Алданышулы Умирбаева 2009 года рождения, учащегося 9 класса.

"Установлено, что несовершеннолетний вышел 22 ноября около трех часов ночи из дома 157 по улице М.Ауэзова и не вернулся", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Приметы пропавшего подростка: рост 170-180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: на левой щеке имеется родинка.

Несовершеннолетний был одет в двустороннюю куртку светло-коричневого и черного цвета, джинсы черного цвета, черную шапку и черные кроссовки. При себе имеет сотовый телефон.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит сообщить по телефону 102 или в УП Экибастуза 8 (7187) 75-05-45, 75-05-54", - обратились в ведомстве.

Ранее житель Костанайской области ушел на рыбалку на лодке и пропал. Его близкие забеспокоились и обратились за помощью к полицейским. Стражам порядка удалось найти рыбака на берегу озера.

А 16-летнюю жительницу Акмолинской области через неделю после пропажи нашли за 1000 км от дома - в Семее. Выяснилось, что девушка ранее уже несколько раз уходила из дома, но до этого всегда возвращалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191092-15-letniy-podrostok-propal-nochyu-v-ekibastuze/

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