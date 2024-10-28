Пропавшую в Акмолинской области 16-летнюю девушку нашли за 100 км от дома
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16-летнюю жительницу Акмолинской области, пропавшую неделю назад, нашли в Семее. Подробности рассказали в полиции, передает телеканал "Алматы".
Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, подросток исчезла 19 октября, выйдя из дома и не вернувшись.
Все попытки отца самостоятельно разыскать дочь оказались безуспешными, поэтому 21 октября родители обратились за помощью к правоохранительным органам.
В ходе расследования выяснилось, что девушка ранее уже несколько раз уходила из дома, но всегда возвращалась. Отмечается также, что она имеет инвалидность.
Благодаря оперативным действиям полиции пропавшую удалось найти в Семее.
"Ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Правоохранители настоятельно призывают родителей внимательно следить за местонахождением своих детей, особенно во время школьных каникул", – говорится в материале.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179274-propavshuyu-v-akmolinskoy-oblasti-16-letnyuyu-devushku-nashli-za-100-km-ot-doma/