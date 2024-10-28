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Пропавшую в Акмолинской области 16-летнюю девушку нашли за 100 км от дома

Опубликовано:

Девушка держит в руках спиннер
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

16-летнюю жительницу Акмолинской области, пропавшую неделю назад, нашли в Семее. Подробности рассказали в полиции, передает телеканал "Алматы".

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, подросток исчезла 19 октября, выйдя из дома и не вернувшись.

Все попытки отца самостоятельно разыскать дочь оказались безуспешными, поэтому 21 октября родители обратились за помощью к правоохранительным органам.

В ходе расследования выяснилось, что девушка ранее уже несколько раз уходила из дома, но всегда возвращалась. Отмечается также, что она имеет инвалидность.

Благодаря оперативным действиям полиции пропавшую удалось найти в Семее.

"Ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Правоохранители настоятельно призывают родителей внимательно следить за местонахождением своих детей, особенно во время школьных каникул", – говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179274-propavshuyu-v-akmolinskoy-oblasti-16-letnyuyu-devushku-nashli-za-100-km-ot-doma/

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