Пропавшего рыбака нашли спящим на берегу озера в Костанайской области

Житель Костанайской области ушел на рыбалку на лодке и пропал. Его близкие обратились за помощью к полицейским, последним удалось его найти, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Случай произошел в Аулиекольском районе, недалеко от поселка Шиели, сообщается в Telegram-канале МЧС. Мужчина 1975 года рождения отправился на рыбалку на лодке и пропал. Его родные забеспокоились.

На место происшествия выдвинулась поисковая группа, которая обнаружила рыбака на берегу озера. Мужчина спал, его жизни ничего не угрожало, медицинская помощь ему не потребовалась.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.