"Выглядит это все жутко": на токсичный воздух пожаловались жители одного из городов Казахстана

Жители Усть-Каменогорска в соцсетях пожаловались на невыносимый запах, из-за которого на улице им очень сложно дышать. Экологи сделали замеры, передает NUR.KZ.

Жители Усть-Каменогорска в соцсетях жалуются на невыносимый запах, который стоит на улицах. Так, в аккаунте Silawpravde в TikTok опубликовано видео, автор которого записал на видео нескольких жителей города, закрывающих нос платком.

Автор видео заявил, что такого в городе никогда не было.

"Семью всю сейчас забирать буду, за город выезжать", - сказал автор видео.

Также в соцсетях опубликованы и другие видео на данную тему.

"У меня горло с утра болит", "Со вчерашнего вечера дышать нечем. Люди идут, все кашляют - выглядит это все жутко. Только шаг на улицу - горло першит, голова моментально болеть начинает", - пишут местные жители в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области. На странице органа в Instagram сообщается, что специалисты выехали на указанные локации для проведения инструментальных замеров качества воздуха.

"По результатам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода. По другим загрязняющим веществам превышений ПДК не выявлено.

В настоящее время Департамент экологии проводит анализ ситуации. Изучаются направление ветра, особенности деятельности предприятий в этом районе и возможные источники загрязнения. По итогам анализа будет инициирована проверка в отношении предприятия, причастного к данному выбросу", - сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что сведений о возможных авариях или инцидентах на промышленных предприятиях города от самих предприятий или органов ЧС не поступало.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

На прошлой неделе в Уральске жители микрорайона и дачники заявили, что оказались в зоне экологического бедствия - зловонный запах отравляет воздух, отчего гибнут даже растения.

Ранее сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.

В конце весны жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 Алматы пожаловались на невыносимый запах. Всему виной стала неисправная канализация.