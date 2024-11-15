"Портит весь вид улицы": акимат ответил на жалобу актюбинцев в соцсетях

Жители Актобе пожаловались на мусорку, расположенную на главной улице, и потребовали ее переноса. Акимат района Астана ответил, что для этого необходимо сделать, передает NUR.KZ.

Жители дома по улице Мангилик Ел, 201К в соцсетях пожаловались на месторасположение мусорной площадки. По их словам, контейнеры находятся на главной улице, портя ее внешний вид.

"Мы, жители дома по ул. Мангилик ел, дом 201К недовольны тем, что мусорка стоит на главной улице. Портит весь вид улицы. Мало того, что одна мусорка на 6 домов и 5 магазинов, так еще и со стороны все выкидывают свой мусор. Эти мусорки надо перенести в другое место, чтобы не портить вид улицы", — написали они.

Акимат района Астана отреагировал на обращение жителей, дав официальный комментарий. В ведомстве уточнили, что для переноса мусорной площадки необходимо оформить письменное заявление.

"Для переноса мусорной площадки необходимо обратиться в акимат района Астана с письменным заявлением, при этом необходимо коллективное согласие жильцов на перенос данной площадки", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стихийные свалки вокруг Астаны выросли до масштабов, заметных из космоса. Снимки со спутника позволяют выявлять сотни стихийных точек ежегодно. Но пока городские власти избавляются от одних, прямо неподалеку появляются другие. В июне стало известно, что с начала года со стихийных свалок столицы вывезли более 41 тонны мусора.

Помимо этого, жители сразу трех сел в начале года потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. Его разместили всего в 700 метрах от одного из поселков. Местные власти заявляют, что территорию специально определили под мусорный полигон. И перенести его в другое место нет никакой возможности.