Что нашли в канализации Актобе при устранении засора (видео)

В Актобе специалисты устраняют засор канализационной сети по улице Тауелсиздик, 16а с использованием специализированного оборудования, включая мотопомпы для откачки воды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Aqtobe su-energy group".

Как сообщается на официальной странице компании в Instagram, на участке по адресу ул. Тауелсиздик, 16а специалисты АО "Aqtobe su-energy group" проводят работы по устранению засора в канализационном трубопроводе диаметром 400 мм.

Работы ведутся с использованием специализированного оборудования, включая мотопомпы для откачки воды, что позволяет эффективно прочищать трубопровод.

"При выполнении работ, к сожалению, обнаруживаются инородные предметы, такие как мусор, тряпки, пластиковые бутылки и другие отходы. Эти посторонние материалы приводят к серьезным засорам и нарушают нормальную работу сети, создавая риск аварий и повреждений", — отметили в компании.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, подача услуг водоотведения для жителей осуществляется в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Мы напоминаем о важности соблюдения правил эксплуатации канализационных систем и призываем жителей не выбрасывать в систему твердые бытовые отходы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — говорится в сообщении.

Накануне также стало известно, что жители ряда улиц Караганды останутся без воды из-за ремонта водопровода. В течение сегодняшнего дня коммунальщики будут устранять неполадки, работы планировалось завершить до вечера.

Помимо этого, 7 ноября сообщалось о приостановке подачи горячей воды в 14 домах на левом берегу Астаны - на теплотрассе был выявлен дефект. Данные меры, как заверили коммунальщики, необходимы для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения данных домов.