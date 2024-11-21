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Три фуры столкнулись на трассе под Карагандой: один из водителей вылетел из кабины (видео)

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Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/novosti.karagandy.kz

В среду, 20 ноября, вечером в Карагандинской области случилась авария с участием трех большегрузов. Один человек погиб, передает NUR.KZ.

Видео с места страшного ДТП появилось в Instagram-паблике novosti.karagandy.kz.

Судя по кадрам, один из водителей большегруза, ставшего участником ДТП, вылетел из кабины машины.

В комментариях под постом представители департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности ДТП.

По данным полицейских, авария случилась 20 ноября в 18:12 на 1063-м километре автодороги "Алматы-Екатеринбург" – столкнулись три грузовые машины марок SHACMAN и Volvo.

"В результате ДТП один из водителей погиб на месте происшествия, второй доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – проинформировали в ДП.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, пару дней назад в Туркестанской области легковушка столкнулся с грузовым авто марки Volvo. В результате аварии погибли четыре человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2190371-tri-fury-stolknulis-na-trasse-pod-karagandoy-odin-iz-voditeley-vyletel-iz-kabiny-video/

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