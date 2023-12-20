Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не знаем, кто-то играется": акимат Уральска о неработающих теплых остановках

Опубликовано:

"Теплая" остановка в Уральске
"Теплая" остановка в Уральске. Фото: mgorod.kz

Жители Уральска пожаловались на неработающие обогреватели в остановочных павильонах, которые, по задумке, должны греть пассажиров зимой. Ситуацию объяснили в акимате, передает "Мой город".

Как пишут авторы издания, уральцы не видят смысла в теплых остановках. Они считают, что спрятаться там можно лишь от ветра, но из-за грязи и неприятного запаха долго в них простоять невозможно.

Из четырех остановочных павильонов, в которых побывали корреспонденты, обогреватель работал только в двух. При этом отмечается, что в мае в одном из них не работал еще и кондиционер.

На это ответил заведующий сектором пассажирского транспорта Мержан Шамуров. По его словам, все обогреватели находятся в исправном состоянии, но их кто-то постоянно выключает.

"Люди сами ходят и отключают все. На остановках есть камеры, но просмотреть все записи — это долгая история. Мы ездим, включаем, но через полдня их снова отключают. Хотя мы делаем объезд каждый день. Не знаем, кто-то играется так или делает это специально. Мы сами ничего не отключаем. Наш человек поедет и все проверит.

Новых теплых остановок в планах пока нет: их некому обслуживать. Сдаем места в доверительное управление, но арендаторы надолго не задерживаются: пара месяцев – и уходят", – пояснил чиновник.

Напомним, в ноябре 2021 года сообщалось, что в Уральске появились две новые теплые остановки. Однако горожане пришли в недоумение от цены: каждая из остановок обошлась бюджету в 10 млн тенге. До этого подобные павильоны обходились на 3 млн дешевле.

Тогда специалисты ЖКХ объясняли, что стоимость увеличилась из-за сильного подорожания стройматериалов.

А еще раньше жители Уральска возмутились закрытой теплой остановкой в период 30-градусных морозов.

Кроме того, в ноябре прошлого года жители Петропавловска заявляли, что недовольны появившимися на улицах города теплыми остановками: горожане попросту не могли попасть внутрь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051609-lyudi-sami-otklyuchayut-nerabotayuschie-teplye-ostanovki-v-uralske-obyasnili-v-akimate/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.