"Не знаем, кто-то играется": акимат Уральска о неработающих теплых остановках

Жители Уральска пожаловались на неработающие обогреватели в остановочных павильонах, которые, по задумке, должны греть пассажиров зимой. Ситуацию объяснили в акимате, передает "Мой город".

Как пишут авторы издания, уральцы не видят смысла в теплых остановках. Они считают, что спрятаться там можно лишь от ветра, но из-за грязи и неприятного запаха долго в них простоять невозможно.

Из четырех остановочных павильонов, в которых побывали корреспонденты, обогреватель работал только в двух. При этом отмечается, что в мае в одном из них не работал еще и кондиционер.

На это ответил заведующий сектором пассажирского транспорта Мержан Шамуров. По его словам, все обогреватели находятся в исправном состоянии, но их кто-то постоянно выключает.

"Люди сами ходят и отключают все. На остановках есть камеры, но просмотреть все записи — это долгая история. Мы ездим, включаем, но через полдня их снова отключают. Хотя мы делаем объезд каждый день. Не знаем, кто-то играется так или делает это специально. Мы сами ничего не отключаем. Наш человек поедет и все проверит.

Новых теплых остановок в планах пока нет: их некому обслуживать. Сдаем места в доверительное управление, но арендаторы надолго не задерживаются: пара месяцев – и уходят", – пояснил чиновник.

Напомним, в ноябре 2021 года сообщалось, что в Уральске появились две новые теплые остановки. Однако горожане пришли в недоумение от цены: каждая из остановок обошлась бюджету в 10 млн тенге. До этого подобные павильоны обходились на 3 млн дешевле.

Тогда специалисты ЖКХ объясняли, что стоимость увеличилась из-за сильного подорожания стройматериалов.

А еще раньше жители Уральска возмутились закрытой теплой остановкой в период 30-градусных морозов.

Кроме того, в ноябре прошлого года жители Петропавловска заявляли, что недовольны появившимися на улицах города теплыми остановками: горожане попросту не могли попасть внутрь.