Десятки строителей отказались работать из-за задержки зарплаты в Актобе (видео)

В Актобе более 30 строителей второй месяц не могут получить зарплату, долг перед ними превысил десятки миллионов тенге. Работы приостановлены до полного погашения задолженности, передает телеканал "Астана".

Возмущенные рабочие собрались возле офиса строительной компании. Люди рассказывают, что все они заняты на двух объектах: возводят школу и многоэтажный дом. Но денег за работу не видели с сентября.

"Своевременную оплату нам нужно. Мы не просто так сюда пришли, деньги получить. У всех семьи, школа, кредиты, садики. За все надо платить", - рассказал строитель Азамат Мухаметкалиев.

В сложной ситуации оказалось 35 работников в 4 строительных бригадах. Только одной из них компания задолжала более 15 миллионов тенге. Чтобы добиться расчета, строители были вынуждены остановить работы на объектах. Причем это происходит не в первый раз, говорят люди.

"Постоянно задерживают зарплату. До этого нам пришлось остановить работу, чтобы получить свои деньги. Со скандалом с нами рассчитались. Сейчас снова ситуация повторяется. Опять мы остановили работу, пока не получим зарплату за 2 месяца. Начальство только обещает, каждый раз говорят: "На следующей неделе выплатим". Сколько это может продолжаться?!" - возмутился рабочий Аймурат Дарибаев.

В строительной компании утверждают, что и сами стали жертвами обстоятельств. Школа, которую они строят, с опозданием прошла госэкспертизу, из-за чего возникла задержка с финансированием. Деньги за объект должны поступить в ближайшее время, и тогда руководство покроет все долги перед рабочими.

"Сейчас у нас нет необходимой суммы. Мы подготовили, сдали все документы, теперь ждем поступления средств. Как только деньги придут, сразу погасим долги перед сотрудниками", - подчеркнул юрист строительной компании Ерик Бокенов.

Выплатить зарплату строителям пообещали уже на следующей неделе. Однако люди к этим словам отнеслись с сомнением. Пока долги не будут погашены, строители не выйдут на работу. Кроме того, они намерены обратиться в вышестоящие органы, если деньги не поступят в условленный руководством срок.

Напомним, в третьем квартале текущего года было зафиксировано резкое снижение показателя средней зарплаты – сразу на 3,2% за квартал, до 390 328 тенге. При этом реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в Казахстане уменьшились сразу на 4,7%.

Помимо этого, в Казахстане активно обсуждают проект нового Налогового кодекса. Среди различных нововведений в нем также будут затронуты вопросы удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) с зарплат граждан.